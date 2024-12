Gabriel Veron: Porto aceita reduzir valor de venda para o Cruzeiro

O Porto já comunicou o Cruzeiro que, neste momento, não aceita fazer um novo empréstimo de Gabriel Veron. Entretanto, está disposto a renegociar o valor de mercado do jogador.

Na cedência que termina agora em dezembro, os portugueses colocaram uma opção de compra de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) no contrato do meia-atacante. A Raposa soube recentemente que pode avançar com a transferência em definitivo por um preço inferior.

Os dois clubes têm conversado concretamente sobre a negociação há pelo menos duas semanas. Pesa a favor do negócio o desejo do atleta de permanecer no Brasil, onde, vale lembrar, foi revelado pelo Palmeiras.