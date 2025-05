Surpresos, Conmebol e Fifa estudam queda de Ednaldo para avaliar atuação

A Conmebol e a Fifa já começaram a estudar o processo judicial que levou ao afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. O objetivo é saber se houve interferência externa indevida na confederação, o que é vedado pelas regras das entidades. Um descumprimentos dos estatutos pode levar a eventual sanção da CBF.

Houve pelo menos um membro do Conselho da Fifa, Ignacio Alonso, que manifestou bastante incômodo com a situação.

Mas a atuação de fato das duas entidades vai depender da análise do caso. No afastamento anterior de Ednaldo, feito pela Justiça, Fifa e a Conmebol enviaram uma carta com ameaça de punição à CBF.