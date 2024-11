Arthur Cabral ganha moral com ex-Botafogo e cresce no Benfica na temporada

Elogiado por Bruno Lage, técnico do Benfica e ex-Botafogo, o atacante Arthur Cabral vem encontrando a boa forma no time português e está muito próximo de alcançar uma marca expressiva no futebol europeu.

Com o gol da vitória na partida contra o Monaco, nesta quarta-feira (28), pela Champions League, o brasileiro chegou a 99 bolas na rede atuando na Europa, faltando apenas um para alcançar a centena.

Arthur Cabral ganhou a confiança de Bruno Lage para esta temporada, que fez o time português descartar uma possível saída do brasileiro no meio do ano. Em 2024/25, o centroavante soma quatro gols e uma assistência em 11 jogos.