Guardiola na seleção: espanhol foi alvo de conversa entre CBF e CEO do City

Com o futuro indefinido no Manchester City, com quem tem contrato apenas até junho de 2025, Pep Guardiola foi alvo de conversa no encontro desta semana no Rio de Janeiro entre Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Ferran Soriano, CEO do Grupo City.

A reunião realizada na sede da confederação foi intermediada por Carlos Santoro, o Cadu, diretor do Bahia, e também por pessoas próximas à Federação Baiana de Futebol, onde Ednaldo tem bastante influência.

No bate-papo, a possibilidade de um dia Guardiola assumir a seleção brasileira foi assunto de forma informal. Os presentes reforçaram ali que têm conhecimento do desejo dele de dirigir uma seleção numa Copa do Mundo, apesar de o cenário atual apontar antes para mais uma renovação com os citizens.