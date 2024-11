Ednaldo nega procura da CBF por Guardiola: 'Confiamos no Dorival Jr'

O UOL conversou com pessoas na CBF e no estafe do treinador catalão que negaram qualquer contato da seleção com o treinador. Pessoas ligadas ao técnico afirmaram que a tendência é que ele continue no Manchester City.

O último contato da CBF com Guardiola teria sido há dois anos, depois da Copa do Mundo do Qatar. Naquela época, a seleção buscava um novo comandante e tinha ideia de trazer um europeu: Carlo Ancelotti negociou, mas acabou não acertando.

Guardiola já deixou claro mais de uma vez sobre sua vontade de treinar a seleção brasileira. Mais recentemente, em coletiva após derrota para o Sporting (POR), comentou que não seria mais uma opção para o Brasil, pois precisava elevar novamente o nível do Manchester City.

O catalão tem contrato com o clube inglês até o meio de 2025, fim da temporada europeia. Antes da última derrota, Guardiola havia falado sobre a possibilidade desta ser sua última temporada na equipe.