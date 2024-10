São Paulo busca renovar contrato de meia monitorado pelo Atlético de Madrid

O São Paulo trabalha para renovar o contrato do meio-campista Matheus Alves, camisa 10 da equipe sub-20 e que está no radar de clubes europeus.

O Atlético de Madrid monitora de perto a situação do jovem. A equipe espanhola enxerga o atleta com potencial para integrar inicialmente a equipe B, posteriormente podendo avançar para o time principal. O Sevilla também está de olho no jogador.

Matheus Alves, de 19 anos, tem vínculo com o tricolor até o dia 1º de janeiro de 2026, e a diretoria da base do São Paulo já iniciou conversas para buscar a ampliação do contrato em breve.