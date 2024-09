Peñarol x Flamengo: Gabigol treina como titular e viajará para o Uruguai

O Flamengo terá um reforço importante para o duelo contra o Peñarol, na próxima quinta-feira (26), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. O atacante Gabigol estará presente na decisão contra o time uruguaio.

A coluna apurou que o camisa 99 treinou entre os titulares neste domingo (22) e viajará para o Uruguai para ajudar o rubro-negro a reverter a desvantagem de 1 a 0 na partida de ida.

Vale lembrar que Gabigol foi poupado no confronto de ida, no Maracanã. A comissão técnica optou pela precaução para contar com o centroavante integralmente no restante da temporada.