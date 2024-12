Dica de férias:série traz revolução no futebol que é lição para todo gestor

O fato é que com os operários recebendo salários como atletas, e com eles se dedicando para o jogo, as equipes das fábricas ficaram mais fortes. Assustada, a elite se reúne e ameaça desclassificar o time de Fergus Sutter e Jimmy Love, na série o Blackburn. Mais do que perder o título, o Old Etonians estava assustado em perder o controle do jogo.

Kinnaird, o principal líder do time e da associação entendeu que não havia mais jeito. O futebol já fazia parte também da cultura popular. A propaganda, a venda de ingressos e os jogadores assalariados seriam caminhos tomados, com ou sem o aval dos líderes.

Então, com a ameaça de uma grande ruptura na associação e a criação de uma nova entidade, ele consegue mudar os votos dos colegas de associação e aceita as mudanças no futebol.

O Blackburn confirma a força que tinha e é campeão no último capítulo da série (na história, o primeiro campeão foi o Blackburn Olympic, e não o Rovers de Sutter, numa final assistida por mais de oito mil pessoas). O time vence o Old Etonians de Kinnaird em 1883.

Com esse título, o jogo mudou também taticamente, mas não só isso. Dois anos depois, em 1885, o pagamento de salários passou a ser permitido, o futebol começou a se tornar um grande negócio e sabe quem ficou comandando toda essa transformação?

Arthur Kinnaird. O membro da aristocracia britânica foi o presidente da nova Federação Inglesa, a FA, de 1890 até 1923, por 33 anos.