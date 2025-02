Clube pede na Justiça para que Bets não usem o nome dele. E agora?

O advogado Maurício Corrêa da Veiga explica que o direito à imagem está protegido pela Constituição Federal e é um direito da personalidade (individual ou coletiva), mas pode ser cedido mediante a celebração de um contrato de cessão de uso.

"Resta saber se o clube autorizou essa cessão; caso contrário, cabe indenização pelo uso indevido. Com a regulamentação das apostas no Brasil, muitos campeonatos e arenas esportivas passaram a ter os naming rights cedidos a essas empresas, mediante contrato e remuneração. Mesmo que uma federação, por exemplo, negocie o direito de utilização do nome da competição com uma casa de apostas, isso não concede automaticamente o direito de utilizar a imagem do clube, salvo se este tiver consentido, o que não é possível determinar apenas pelas reportagens veiculadas na mídia. Seria interessante conhecer o argumento de defesa da casa de apostas envolvida", diz o especialista em direito desportivo.

O especialista em direito desportivo Carlos Henrique Ramos entende que a negativa deve ser mantida no julgamento do mérito.

"O caso é bastante curioso. A liminar já foi negada e, no mérito, o caminho deve ser o mesmo. A lei protege o símbolo e a denominação dos clubes, mas é preciso ponderar a previsão da propriedade intelectual com a questão da livre iniciativa. Há um conflito de direitos fundamentais. As bets não exibem os símbolos, apenas os nomes dos clubes e atletas para fins informativos, como forma de viabilizar sua atividade. É o mínimo para que possam operar. A restrição pretendida pelo clube seria desproporcional e tornaria sem significado o direito ao trabalho e à livre iniciativa", avalia o advogado.

Joaquim Feitosa, ex-presidente e patrono do clube, afirma que a medida busca prevenir possíveis problemas de manipulação e resguardar o América FC.

"Tivemos um problema desse tipo em 2022 e estamos nos resguardando desde então. As bets atualmente são regulamentadas e estão utilizando o nome do clube. Tem alguém apostando, tem alguém ganhando dinheiro e alguém perdendo; entretanto, os clubes não estão recebendo nada. E se o América não está ganhando nada, por que expor o nome do clube? Com essa bagunça que está no Brasil e no mundo, com diversos atletas envolvidos em supostos esquemas, entendemos que o melhor caminho é ficar fora desse mercado", explicou ao GE.