Liberdade de expressão no futebol: clube pode cercear protestos da torcida?

Não é difícil lembrarmos de casos em que torcidas organizadas e torcedores 'comuns' tiveram faixas e cartazes censurados por clubes sob o argumento de evitar polêmicas políticas ou manter a segurança do evento.

Em outros episódios, torcedores foram impedidos de se manifestar contra dirigentes ou contra decisões administrativas dos clubes. No entanto, essas restrições só são justificáveis se baseadas em regras internas que visem à segurança e ao bem-estar do público, e não simplesmente como forma de reprimir protestos.

"A liberdade de expressão é um direito fundamental, resguardada pela Constituição Federal. Sendo assim, os clubes não podem praticar atos ilícitos visando cercear a liberdade de expressão de sua torcida. Inclusive, os torcedores podem pedir indenização na Justiça Comum", afirma o advogado Paulo Feuz, especialista em direito desportivo.

Recentemente, torcedores do Botafogo se envolveram em uma confusão com policiais militares e seguranças do Nilton Santos durante a derrota do clube por 2 a 0 para o Racing, pela Recopa Sul-Americana.

"Planejamento de m..!" e "Dois meses sem técnico!" eram as mensagens exibidas pelo grupo no Setor Leste, onde ficam as torcidas organizadas do Botafogo. Poucos minutos depois que as faixas foram mostradas, os seguranças abordaram os torcedores. A tentativa de coibir o protesto gerou confusão. Houve troca de socos e empurrões, e as faixas acabaram rasgadas.

Em entrevista coletiva, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, assegurou que não houve ordem da diretoria para reprimir os protestos dos torcedores.