Árbitro confirma gol, termina o jogo e anula depois. Jogo será anulado?

"O Barra FC pode argumentar juridicamente pela anulação da partida com base na tese de erro de direito. A Regra 5 das Regras de Jogo da FIFA estabelece que as decisões do árbitro são definitivas após o apito final, e uma eventual mudança posterior pode ser questionada. No caso concreto, se não houve sinalização explícita da anulação do gol antes do encerramento do jogo, pode haver fundamento para um recurso junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), que analisará a legalidade da decisão e seus impactos no resultado da partida", explica o advogado desportivo Alberto Goldenstein.

"A partida não tinha VAR. E, pelas regras do futebol, após terminar quaisquer dos tempos da partida, o árbitro só pode alterar uma decisão imediatamente anterior caso se dirija à ARA (área de revisão do VAR) ou se ordenar que os jogadores retornem ao campo. Validar o gol (o árbitro claramente sinalizou o centro do campo), terminar a partida e em seguida surpreender a todos com a anulação do gol sem sinalizações adicionais me parece erro de direito, o que poderia justificar a anulação da partida", acrescenta o advogado Carlos Henrique Ramos, especialista em direito desportivo.

Erro de direito x erro de fato: qual a diferença?

O parágrafo 1º do artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) diz que: "a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado".

O erro de direito ocorre quando a arbitragem aplica e/ou interpreta equivocadamente a regra do jogo, possibilitando a anulação da partida.

Diferente do erro de fato, o qual ocorre quando a arbitragem não consegue detectar o que de fato aconteceu e com base nisso, se equivoca na marcação disciplinar.