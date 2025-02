Por briga no estádio, Botafogo pode ser punido na justiça comum e esportiva

Durante a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira (28), pela Recopa, um grupo de torcedores se envolveu em confusão com policiais militares e seguranças contratados pelo Nilton Santos. O motivo teria sido a exibição de faixas criticando o planejamento da direção do Alvinegro neste início de temporada.

"Planejamento de m..!" e "Dois meses sem técnico!" eram as mensagens exibidas pelo grupo no Setor Leste, onde ficam as torcidas organizadas do Botafogo. Poucos minutos depois que as faixas foram mostradas, os seguranças abordaram os torcedores.

A tentativa de coibir o protesto gerou confusão. Houve troca de socos e empurrões, e as faixas acabaram rasgadas.