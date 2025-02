Destaque na formação, clube organiza campeonato com grandes de São Paulo

O futebol de base paulista recebeu uma grande novidade nesta semana. O Ibrachina FC, clube fundado em 2020 com o objetivo de promover a integração cultural, educacional e esportiva entre Brasil e China, anunciou a primeira edição da Copa Ibrachina. O torneio será disputado entre os dias 7 e 22 de março na Ibrachina Arena, na zona leste de São Paulo.

A competição será realizada nas categorias sub-15 e sub-17 e contará com a participação de seis equipes: Santos, Palmeiras, FCSB (Ska Brasil), EC São Bernardo e Juventus, além do próprio Ibrachina FC.

O torneio promete ser uma excelente preparação para os times que disputarão outras competições ao longo do ano, além de servir como uma importante vitrine para as futuras promessas do futebol brasileiro.