Caso Vitor Roque: entenda cenários para ida do atacante para o Palmeiras

"Para concluir a transferência o Barcelona precisaria reincorpora-lo antes de enviar ao Palmeiras, mas normas internas de Espanha vetam essa movimentação, alegando que a rescisão do empréstimo só poderia ocorrer dentro da janela de transferência (artigo 159 2.b do RFEF), está que se encontra fechada no momento", afirma o advogado André Scalli, especialista em direito desportivo.

O advogado desportivo Luiz Marcondes explicou tecnicamente como se dá um pedido de transferência internacional.

"Administrativamente, um pedido de transferência internacional é formalizado pelo TMS FIFA (sistema de transferências da entidade), com a participação dos clubes e associações nacionais dos respectivos clubes. Em regra, o clube que está contratando um jogador deve fazer o pedido de transferência no sistema dentro do período de inscrição ('janela') da sua respectiva associação nacional (no Brasil é a CBF). Este pedido, no caso de 'empréstimo', deve ser instruído com o contrato de transferência (acordo entre o clube cedente e o clube adquirente do jogador). A liberação do Certificado de Transferência Internacional (CTI) é feito pela Associação Nacional da entidade que está cedendo o jogador por 'empréstimo'", contou.

"No caso em tela, supostamente o ponto a ser superado antecede a questão da transferência internacional entre o Palmeiras e o Barcelona. Supostamente, haveria impedimentos administrativos da extinção do atual empréstimo do jogador entre clubes espanhóis no âmbito da RFEF (associação espanhola que representa a Espanha no sistema FIFA). Somente com a extinção do atual empréstimo do jogador é que seria possível fazer um novo 'empréstimo' do jogador", acrescentou Marcondes.

De acordo com os jornais espanhóis, o Barcelona realizou uma dupla interpelação na FIFA e na UEFA buscando o 'sim' das entidades para que Vitor Roque se transfira para o Brasil.

Um caso ocorrido justamente com o Palmeiras, em julho de 2024, com o meia Pedro Lima, é a jurisprudência da entidade máxima do futebol para dar ganho de causa aos Barcelona.