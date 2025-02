Especialistas entendem que partida deve ser anulada por erro de direito

O Pescador cita, no documento, que a conduta do árbitro Bráulio da Silva Machado "não condiz com as regras do jogo" e que o erro afetou diretamente a classificação e os confrontos das quartas de final do Campeonato Catarinense.

O clube entende que houve dois erros do árbitro que justificam a anulação da partida. Um com base na possibilidade de revisão de uma decisão após o encerramento da partida, nos termos previstos pela Regra 5 do futebol. O clube ressalta que a norma somente é aplicável às partidas em que há a disponibilização da ferramenta VAR (árbitro de vídeo), o que não aconteceu no confronto contra o Caravaggio.

Acontece que a Regra 5 não traz a palavra VAR, ela apenas acrescenta a palavra "revisão" depois da introdução do árbitro de vídeo no futebol. Sendo assim, a defesa do Pescador entende que está implícito que a revisão só vale quando há VAR.

Mesmo assim, o clube entende que o árbitro também não aplicou a regra do jogo ao não comunicar os atletas no campo sobre a revisão feita e a anulação do gol.

Há caminho para a impugnação da partida?

No entendimento da advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo, existem dois caminhos para a anulação.