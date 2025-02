Secretarias fazem acordo para reforçar proteção aos direitos dos apostador

Outro ponto relevante do acordo é a exigência de que todas as empresas de apostas estejam cadastradas na plataforma Consumidor.gov.br. Além de ampliar a proteção ao consumidor, a ferramenta permitirá à SPA monitorar de perto a atuação das operadoras no mercado.

As secretarias ainda se comprometeram a manter um fluxo contínuo de troca de informações, aumentando a eficiência das fiscalizações e fortalecendo a proteção dos apostadores.

O advogado Rafael Marcondes, especialista em direito desportivo e Chief Legal Officer (CLO) do Rei do Pitaco, destaca que o setor possui múltiplas interfaces e que, para seu pleno funcionamento, é essencial a integração entre as partes envolvidas.

"O setor de apostas é uma indústria multifacetada, que abrange entretenimento, esporte, segurança, saúde e defesa do consumidor, entre outros. Por essa pluralidade de relações, a atividade conta com um regulador principal, o Ministério da Fazenda, e outros órgãos específicos, como os Ministérios do Esporte e da Saúde, o COAF e a Senacon. Para que esse ecossistema funcione adequadamente, é fundamental que esses órgãos atuem de forma coordenada", ressalta Marcondes.

Udo Seckelmann, advogado especialista em gambling e criptoativos, aponta que a SPA enfrenta dois grandes desafios na regulamentação das apostas de quota fixa: educar a população sobre o jogo responsável e fiscalizar as operadoras que descumprem as normas vigentes.

"Acordos com outros órgãos que auxiliem nessas duas esferas serão sempre bem vindos. No final do dia, o objetivo primordial da regulamentação é manter um ambiente seguro e protegido para os apostadores brasileiros, então um acordo de cooperação entre SPA e Senacon mostra-se muito salutar para o desenvolvimento do setor de apostas", afirma.