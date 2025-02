Gramado, Fair Play e Licenciamento: não avançamos para discussão necessária

A CBF poderia liderar esse processo, mas a solução mais eficiente me parece ser através de uma liga organizada pelos próprios clubes, focada no desenvolvimento do jogo e do mercado. Essa liga teria a responsabilidade de estabelecer regras de equilíbrio financeiro (fair play) e um modelo de licenciamento para garantir padrões mínimos de gestão e infraestrutura. Isso criaria um futebol mais profissional, sustentável e justo.

Mas os clubes estão dispostos a abrir mão da autonomia que têm hoje?

A realidade indica que não. Fair play e licenciamento imporiam obrigações que muitos clubes preferem evitar, pois exigiriam uma gestão mais responsável e estruturada. E isso vai muito além da escolha do gramado.

Licenciamento de Clubes x Fair Play Financeiro

O licenciamento de clubes e o fair play financeiro são conceitos complementares, mas distintos. Enquanto o fair play financeiro se concentra na sustentabilidade econômica, limitando gastos excessivos e dívidas, o licenciamento tem uma abordagem mais ampla, exigindo que os clubes cumpram padrões em diversas áreas:

Infraestrutura: Estádios adequados e seguros.