Impasse sobre público em Cruzeiro x Palmeiras: e os direitos do torcedor?

O caso em questão é similar ao que aconteceu recentemente entre Peñarol e Botafogo, no Uruguai, pela Libertadores, sendo um exemplo de conflito entre o movimento esportivo e o estatal. Mas como ficam os direitos do torcedor? Seria possível vender ingressos ainda hoje? E a segurança de quem for se deslocar de outras localidades? Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo explicam que a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/23) traz pontos importantes sobre o tema.

"Com a revogação do Estatuto de Defesa do Torcedor pela Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, conhecida como Lei Geral do Esporte, os direitos dos torcedores passaram a ser regidos por este novo marco legal. A Lei Geral do Esporte consolida diversas normas relacionadas ao esporte no Brasil, incluindo disposições que anteriormente estavam no Estatuto do Torcedor. No que diz respeito à presença de público em partidas, a LGE mantém a necessidade de transparência e informação clara aos torcedores. As entidades organizadoras de competições esportivas devem divulgar, com antecedência, informações sobre datas, locais e horários das partidas, bem como quaisquer alterações que possam ocorrer. Essa obrigação visa garantir que os torcedores sejam devidamente informados para planejar sua participação nos eventos esportivos", afirma o advogado desportivo Gustavo Lopes.

"Em situações de indefinição sobre a presença de público, como no caso da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, é fundamental que as entidades responsáveis forneçam informações claras e atualizadas aos torcedores. Alterações nas condições previamente estabelecidas devem ser comunicadas com antecedência razoável, respeitando o direito dos torcedores à informação. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) continua aplicável, assegurando que os consumidores, incluindo os torcedores, tenham acesso a informações adequadas e claras sobre os eventos, bem como proteção contra práticas abusivas", acrescenta.

Sobre o prazo para o início da venda de ingressos, a legislação esportiva brasileira é bastante clara.

"O artigo 143 da Lei Geral do Esporte determina que é direito do espectador que os ingressos para as partidas integrantes de competições em que compitam atletas profissionais sejam colocados à venda até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da partida correspondente. Ou seja, a venda dos ingressos a menos de 24 horas já não estaria em conformidade com a legislação prevista, podendo ser considerada uma infração ao direito do torcedor", afirma o advogado Matheus Laupman, especialista em direito desportivo.

Segundo o advogado Gustavo Lopes, dado o caso entre Cruzeiro e Palmeiras, vender ingressos com menos de 24 horas violaria menos os direitos do torcedor do que não vender ingressos.