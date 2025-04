Raphinha sarou da 'selecionite'

Depois da entrevista desastrosa dada a Romário, depois do 4 a 1 humilhante da Argentina, depois de descansar por dois jogos do Barcelona, mas ainda entrar com fio desencapado no terceiro, Raphinha voltou hoje curado da selecionite que o acometeu nas últimas semanas.

Fez o gol do 1 a 0 contra o Borussia Dortmund, deu lindo passe de cabeça para Lewandowski fazer o 2 a 0, e o passe para o quarto gol, de Yamal, pelas quartas de final da Champions, na capital catalã.

Fez seu 12º gol em 11 jogos para livrar dois tentos de Harry Kane, em segundo lugar na tábua dos goleadores, e jogou, além de bem, de boca fechada, onde mosquito não entra e com o que não se dá bom dia a cavalo.