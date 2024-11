Clube da Costa Rica usa regulamento para tentar vaga no Mundial. Entenda

A FIFA limitou que cada país só pode ter dois participantes e México (Monterrey, Léon e Pachuca) e Estados Unidos (Seattle Sounders e Inter Miami) já tem suas vagas preenchidas, sobraria ir para o ranking, segundo a equipe da América Central.

Nesse cenário, a Alajuelense seria beneficiada com essa exclusão porque está em 15º no ranking de pontos da FIFA para o Mundial de Clubes, atrás apenas de outros 14 times mexicanos e americanos.

Quem tomará a decisão?

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo explicam que a decisão será tomada pela própria FIFA.

"De fato, o regulamento específico do Mundial de Clubes veda a participação de clubes coligados. Segundo o artigo 10, a noção de clubes coligados é bastante ampla. Assim, caso haja contestação formal por parte do clube interessado, a Secretaria Geral da FIFA poderia submeter o caso à Comissão Disciplinar, que decidiria sobre o caso com base no código disciplinar da entidade e no próprio regulamento específico da competição. Em princípio, não seria possível apelar da decisão, mas caberia discussão", explica o advogado desportivo Jean Nicolau.

"O pedido o clube costa-riquenho para ser incluído no próximo mundial de clubes tem chance de ser aceito, tendo em vista que o próprio regulamento de competições prevê que em casos de clubes que tenham o mesmo dono não poderão participar da competição. Sendo assim, algum dos clubes mexicanos, León e Pachuca, não poderiam participar da competição, tendo em vista que possuem o mesmo proprietário. Caso o disposto no regulamento do mundial de clubes não seja aplicado de imediato, o Alajuelense poderá levar essa questão ao FIFA Football Tribunal ou ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)", acrescenta Pedro Mattei, advogado especializado em direito desportivo.