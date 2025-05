Com quatro anos de atraso, Fifa autoriza seleção afegã de refugiadas

O Conselho da Fifa aprovou, na última sexta-feira (9), durante o 74º Congresso da entidade, o estabelecimento oficial da seleção feminina de refugiadas do Afeganistão (AWRT, na sigla em inglês). A equipe é composta por jogadoras que deixaram o país do Oriente Médio após o retorno ao poder do grupo extremista Talibã, em meados de 2021.

Segundo a entidade máxima do futebol, será criada uma estratégia de ação para o desenvolvimento da seleção afegã, que prevê políticas de organização, treinos e presença em torneios, por exemplo. Além disso, a segurança das atletas também terá atenção especial.

"A Fifa está comprometida a dar a todas as meninas a possibilidade de jogar futebol", declarou Gianni Infantino, presidente da entidade, classificando a decisão do Conselho da entidade como um "marco histórico".