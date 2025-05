Exigido pela Lei, documento de clube formador ainda é deixado de lado

"Dos mais de 800 clubes profissionais no Brasil, menos de 50 contam com ele. Os clubes que têm o CCF fazem um investimento financeiro importante nas suas categorias de base para garantir a boa formação dos atletas e têm certos direitos a eles garantidos que não são usufruídos pelos clubes que não dispõem do certificado", afirma.

Vantagens e benefícios do CCF

Além de demonstrar para o mercado o compromisso com as regras privadas e com a legislação estatal, o clube que obtêm o CCF tem outras vantagens, como:

i) direito de assinar com o atleta que tiver 16 anos o primeiro contrato profissional; e

ii) direito de preferência para primeira renovação.

"Destaco, dentre tais direitos, o de celebrar o primeiro Contrato Especial de Trabalho Desportivo com o atleta da base, com duração de 3 meses a 5 anos, e a preferência na hora de renovar esse contrato. Além disso, caso o atleta não deseje permanecer no clube, este terá o direito de receber indenização correspondente a 200 vezes os gastos feitos na formação do atleta, desde que devidamente comprovados", cita a advogada Fernanda Soares.