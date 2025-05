Investigação policial pode derrubar Augusto Melo no Corinthians? Entenda

Augusto Melo pode ser destituído por conta de investigação?

"Augusto Melo pode ser destituído com base nas acusações relacionadas ao contrato com a Vai de Bet. A investigação aponta irregularidades financeiras, como o desvio de R$ 1,4 milhão, que podem ser enquadradas como 'gestão temerária' segundo a Lei Geral do Esporte (LGE), artigo 67. O estatuto do Corinthians prevê a destituição por práticas que causem prejuízo ao patrimônio ou à imagem do clube, infrações estatutárias ou atos de gestão temerária, o que fortalece a possibilidade de destituição caso o processo avance no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de associados", afirma a advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo.

O advogado Carlos Ramalho, especialista em direito desportivo, diz que é preciso se atentar ao que diz o artigo 165 da Lei Geral do Esporte, que trata sobre corrupção privada no esporte.

"Para além do afastamento preventivo do dirigente pelo Corinthians, diante da gravidade do caso, é presumível que o mesmo possa responder nos termos do art. 165 da Lei Geral do Esporte pelo crime de corrupção privada no esporte, onde aquele que "exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida, como representante de organização esportiva privada, para favorecer a si ou a terceiros, direta ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida, a fim de realizar ou de omitir ato inerente às suas atribuições" poderá sofrer pena reclusão de 2 a 4 quatros anos de prisão, além de multa", explica o especialista.

"A LGE, em seu artigo 165, tipifica o crime de corrupção privada no esporte, com pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa, aplicável a representantes de organizações esportivas que obtenham vantagens indevidas. A investigação aponta Augusto Melo e outros diretores como envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro e furto qualificado, com ligações ao crime organizado, o que pode configurar corrupção privada. Se comprovada a participação direta do presidente do Corinthians, ele pode responder criminalmente e enfrentar prisão, além de sanções civis como inelegibilidade por 10 anos (artigo 67, LGE). Contudo, a prisão depende de condenação com trânsito em julgado, e o caso ainda está em fase de investigação", acrescenta Fernanda Soares.

Por fim, a advogada afirma que "a gravidade das denúncias e a pressão política no Corinthians sugerem que Augusto Melo enfrenta sérios riscos tanto de destituição quanto de consequências penais", mas pondera que "ambos os desdobramentos dependem do avanço das investigações e dos trâmites legais".