Justiça do Rio afasta Ednaldo da presidência da CBF. Quais próximos passos?

"Em tese, haveria a possibilidade de recurso ainda no TJ-RJ e depois para Brasília, já que a decisão foi monocrática e ainda não referendada no colegiado da Câmara no Rio. A discussão é profunda e há argumentos para os dois lados, mas tudo indica, sob o ponto de vista estritamente processual, que há chances de reversão. Embora a documentação, de fato, pareça frágil, a decisão foi tomada com base em 'possível' falsificação de assinatura (a perícia era parcial, contratada por uma das partes) e sem a oitiva do Coronel Nunes. Uma decisão tão grave deveria ter um embasamento mais concreto. O STF devolveu aos autos ao TJ-RJ exatamente para que a questão fosse melhor apurada. Não parece que isso tenha ocorrido a contento. Na própria decisão é admitido que o juízo de valor foi amparado em indícios", avalia Carlos Henrique Ramos, advogado especializado em direito desportivo.

O especialista alerta para possíveis sanções ao futebol brasileiro em razão da intervenção da Justiça Comum na CBF, uma vez que a Fifa proíbe expressamente em seu Estatuto interferências de terceiros em suas associações membro.

"Caso a questão se arraste por mais tempo, acontecerá o de sempre: a Fifa baterá à porta da CBF querendo explicações, pois não aceita interferência estatal no movimento privado do esporte, coma entidade brasileira correndo risco de desfiliação e a seleção brasileira e seus clubes impedidos de participar de competições internacionais (o Mundial de Clubes vem aí e falta um ano para a Copa do Mundo). Infelizmente, muita insegurança jurídica em torno do futebol brasileiro", alerta Carlos Henrique Ramos.

Vale lembrar que na primeira vez em que foi afastado, em dezembro de 2023, Ednaldo Rodrigues recorreu ao STF e retornou ao cargo um mês depois, após decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes.

