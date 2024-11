Pela primeira vez, Brasil fica sem vencer a Venezuela nas eliminatórias

O Brasil chegou a estas tumultuadas eliminatórias para a Copa do Mundo com um retrospecto quase perfeito contra a Venezuela. Eram 17 vitórias e um único empate - um 0 a 0 lá em outubro de 2009. Nunca, e foram vários os torneios em que se enfrentaram, a seleção havia ficado sem vencer a Venezuela pelo menos uma vez. Mas no atual momento do Brasil, história sempre está sendo escrita. Uma pena que seja de forma negativa.

Com o empate por 1 a 1 em Maturín, nesta quinta, a seleção somou seu segundo ponto contra os venezuelanos nas eliminatórias sul-americanas. Dois jogos, dois empates. Um em Cuiabá, outro em Maturín. Um com Diniz, outro com Dorival. E seguimos nos acostumando com a mediocridade.

Foi um jogo bom até da seleção brasileira no primeiro tempo. Vinícius Jr esteve esperto para roubar bolas e criar chances, acertou a trave uma vez. E o gol - justo - saiu de uma linda cobrança de falta de Raphinha.