Ancelotti transmite competência e serenidade, precisa ter independência

O universo de seleções é outra coisa. Carlo Ancelotti nunca quis e nunca foi técnico de seleções, porque gosta do dia a dia, do contato direto e constante com os jogadores. De alguma maneira, deve ter sido convencido pelo desafio histórico de levar o Brasil, a seleção mais importante do mundo, ao hexa. E é só um ano, ele não terá de ficar quatro anos frequentando nossos estádios e sentindo a tristeza que é conviver 24/7 com o futebol brasileiro.

Vai morar um aninho no Rio, conhecer uma cultura nova, respirar o ambiente de um país que sabe amar e odiar o futebol como poucos, escolher uns jogadores, respirar as altitudes de Quito e La Paz, ter história para contar para os netos e ouvir 40 mil perguntas sobre Neymar. Dá para aguentar. Se pegar gosto, de repente continua. Se não, daqui um ano volta para o universo de clubes ou para a aposentadoria em uma Vila na Toscana.

Eu acho que fui o primeiro a falar de Ancelotti, exatos três anos atrás, em maio de 2022. Aqui está a coluna que escrevi para o UOL. Acho que as virtudes seguem as mesmas. É um técnico simples, que não inventa, calmo e que sabe lidar com estrelas, sem sucumbir diante dos caprichos da juventude. Ednaldo, no fim, acertou ao não abrir mão de sua obsessão. Hoje, eu preferia Jorge Jesus, mas essencialmente por achar que Ancelotti não queria o cargo. Se ele quer, então que seja muito bem vindo.