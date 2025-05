Rival do Flu no Mundial, Mamelodi é octacampeão e afirma domínio na África

Se conseguir o título africano, estará garantido na Copa Intercontinental do fim do ano (que terá o campeão da Libertadores e o vencedor da Champions europeia, PSG ou Inter de Milão, entre outros) e também em uma possível segunda edição do Super Mundial da Fifa, em 2029, caso o projeto de Gianni Infantino vingue.

Infantino, por sinal, é um "amigo" do Mamelodi Sundowns. Ele é o principal apoiador do bilionário Patrice Motsepe, que é atualmente presidente da Confederação Africana de Futebol e que comprou o Mamelodi em 2004, transformando o clube no maior dominador do futebol sul-africano. Para "evitar" o conflito de interesses, colocou o filho para ser o presidente do clube e outros parentes em cargos diretivos, enquanto ele comanda o esporte no continente. Imaginem só se o presidente da Conmebol fosse dono de um clube grande do Brasil e colocasse o filho para tocar o negócio.

Motsepe é dono de uma das maiores mineradoras da África, uma empresa que lida com ouro e outros metais preciosos, e foi apontado pela revista "Forbes" como o terceiro homem mais rico do país e o nono do continente. Sua fortuna é estimada em US$ 2,9 bilhões.

Nas duas décadas comandando, direta ou indiretamente, o Mamelodi, Motsepe modernizou o clube e estabeleceu padrões "europeus" de qualidade na infraestrutura e contratações. Os clubes mais populares do país são o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, ambos de Joanesburgo, a maior cidade do país, mas eles ficaram para trás.

O atual técnico do Mamelodi Sundowns é o português Miguel Cardoso, de 52 anos. Ele é mais um filho da Universidade do Porto, formou-se em Ciências do Esporte e começou a trabalhar no futebol sem ter sido jogador. Foi assistente de nomes como Carlos Carvalhal, Domingos Paciência e Paulo Fonseca antes de começar voo solo. O início foi muito bom, com uma campanha histórica e o quinto lugar nacional com o pequeno Rio Ave, em 2018, mas depois o treinador teve maus trabalhos na França, Espanha e Grécia.

Acabou levando o Esperance, da Tunísia, outro que está no Mundial da Fifa, à final da Champions africana na temporada passada e eliminou o Mamelodi Sundowns na caminhada. Na atual temporada, após início ruim e depois de demitir o técnico, o clube sul-africano decidiu recorrer a Cardoso. Na CAF Champions League, o Mamelodi eliminou o próprio Esperance nas quartas e o Al Ahly, do Egito, nas semis - o "Real Madrid da África" e que está no grupo do Palmeiras no Mundial.