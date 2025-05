Al Ittihad é campeão saudita em título da 'redenção' de Benzema e companhia

O Al Ittihad conquistou nesta quinta-feira o décimo título saudita de sua história. O time de Jeddah venceu o Al Raed, já rebaixado, por 3 a 1, com gols do holandês Bergwijn, do português Danilo Pereira e do local Alobud. Com isso, chegou a 77 pontos, os mesmos que podem ser alcançados pelo Al Hilal, que soma 68 e ainda tem três jogos a fazer - mas o primeiro critério de desempate na Liga Saudita é o confronto direto, e o Ittihad leva vantagem sobre o Hilal por ter vencido o jogo do returno por 4 a 1, após uma derrota por 3 a 1 no turno.

O Al Hilal, que estará no Mundial de Clubes da Fifa, segue sendo o maior campeão do país, com 19 conquistas. O Ittihad, agora com 10, deixa para trás o Al Nasr (9). O Hilal começou a temporada como grande favorito a repetir o título do ano passado, que foi o primeiro da "nova era" do futebol saudita, com pesados investimentos do governo.

Quando os dois times se enfrentaram no turno e o Hilal venceu com sobras, a impressão era de que a história seria a mesma. Mas o Al Ittihad mostrou que ficaria na briga pelo título, principalmente quando as equipes se enfrentaram pela Copa do Rei Saudita, em janeiro. O duelo foi muito mais equilibrado, acabou empatado e o Ittihad passou nos pênaltis - ainda fará a final da Copa, podendo vencer os dois títulos mais importantes do país. Naquela partida de janeiro, Mitrovic, o atacante sérvio do Hilal, saiu machucado, o que fez muita diferença para Jorge Jesus - que na mesma semana anunciaria que Neymar não seria inscrito na Liga, gerando a saída do brasileiro. O português também já não está mais no clube, foi demitido em abril. Foi na virada do turno, em janeiro, que o Ittihad assumiu a liderança do campeonato para não mais perder. A goleada por 4 a 1 sobre o Hilal, em fevereiro, mostrou de vez como os papéis haviam se invertido.