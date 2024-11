Sequência do City é a pior desde 2017, o único ano em branco de Guardiola

Pep Guardiola assumiu um time profissional pela primeira vez em 2008, alçado do Barcelona B para o principal. Desde então, construiu uma carreira que lhe dá, para muitos, o posto de maior técnico da história do futebol. Só teve um ano, neste período todo, em que ele não levantou um troféu sequer. E a atual sequência do Manchester City, de quatro derrotas seguidas, é a pior vivida pelos Citizens e por Pep desde o primeiro ano em que o catalão chegou ao clube que pertence a Abu Dhabi.

Considerando que em 2008 o Barcelona não podia ganhar nenhuma taça, entre os anos corridos de 2009 e 2024, somente em 2017 Pep Guardiola não levantou um troféu. Até mesmo vivendo o ano sabático, na temporada de 2012/2013, Pep ganhou títulos: em 2012 (Copa do Rei com o Barça) e 2013 (abrindo a temporada 13/14 com a Supercopa da Europa pelo Bayern de Munique, depois ainda ganharia o Mundial de Clubes no fim de 13). Se olharmos para temporadas, e não anos corridos, a pior dele como treinador foi a 2016/2017, a primeira no comando do City.

Vamos lembrar o time base de Guardiola naquela temporada? No gol, apesar da contratação do chileno Claudio Bravo, Pep optou pelo argentino Willy Caballero em boa parte dos jogos importantes. Zabaleta e Sagna eram os laterais direitos, Clichy e Kolarov se revezavam na esquerda. Os zagueiros eram Stones, recém contratado, e o próprio Kolarov aparecia muito por ali - Kompany, hoje técnico do Bayern, vivia machucado e em fim de carreira. Otamendi também jogava muito. O meio de campo tinha os brasileiros Fernando e Fernandinho, já estava De Bruyne, David Silva era o camisa 10 e Yaya Touré, desafeto dos tempos de Barcelona, atuava com frequência. No ataque, Sterling e Sané eram os pontas, e Kun Aguero era a grande estrela. Gabriel Jesus chegou no meio da temporada.