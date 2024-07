Vexames no futebol olímpico trazem lembrança da vergonha maior: Brasil fora

A confusão no jogo entre Argentina e Marrocos, na abertura do torneio de futebol masculino da Olimpíada, foi vergonhosa. É claro que não dá para imaginar que os Jogos serão recheados de eventos assim só por causa de um, que sequer aconteceu em Paris. Mas que chama a atenção, chama.

No fim, com VAR ou sem VAR, a Argentina perdeu para Marrocos em Saint-Étienne. E o Paraguai apanhou de 5 a 0 do Japão na estreia. Por que cito Argentina e Paraguai? Porque eles deixaram o Brasil fora da Olimpíada no futebol masculino, oras bolas!

As derrotas nos outros competidores sul-americanos deixam evidenciada a vergonha maior, incomparável com a que vimos nesta quarta. A vergonha de o Brasil não estar nos Jogos com seu time de futebol - que defenderia, diga-se, o ouro conquistado no Rio e em Tóquio. Sim, eu sei, eu sei, o futebol feminino se classificou. Mas o futebol feminino não entra nessa conta. Nunca foi dominante, nunca teve apoio algum, não tem comparação com o status adquirido ao longo das décadas pelo futebol masculino do Brasil. Este é o que tem a obrigação eterna de, ao menos, se classificar.