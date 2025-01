Aleksandar Petrovic valoriza a juventude do basquete brasileiro

Com personalidade gigantesca contrastando com sua "pequena altura", Yago tem total capacidade para comandar a nova geração da seleção brasileira.

Yago deixou o país em 2021 se despedindo como campeão e MVP das finais do NBB pelo Flamengo. O "Monstrinho" se transferiu para o basquete alemão e continuou sedento por títulos, foi campeão e levou o troféu de melhor jogador das finais pelo Ratiopharm Ulm.

Ainda faminto por evolução, se transferiu para a Sérvia para jogar no tradicional Estrela Vermelha, que disputa a Euroliga. Logo virou xodó da alucinante torcida e, uma vez mais, foi campeão da Copa da Sérvia, além de campeão da Liga Adriática, sendo eleito jogador mais valioso da final.

A base vem forte

Não é só o Monstrinho que tem protagonismo na seleção. A idade média do time que tenta manter a invencibilidade é de 25,7 anos.

O treinador acerta na escolha de nomes como Márcio Santos (23), hoje no Ratiopharm Ulm da Alemanha, Nathan Mariano (21), do Sesi/Franca, um dos jovens com mais tempo de quadra no NBB, além de Mathias Alessanco, jogador prodígio do Real Betis, um dos maiores prospectos do basquete brasileiro, que fez sua estreia na última janela da Copa América anotando seus primeiros pontos e voltando a figurar na lista principal.