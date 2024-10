Olivinha já foi, procura-se novo ídolo para o time de basquete do Flamengo

Como visitante, um início de NBB Caixa 24/25 sólido com três vitórias para o Flamengo. Mas, como mandante, tropeçou logo no seu primeiro confronto diante do seu torcedor. Perdeu para o Corinthians e sentiu o gosto amargo do último jogo da final da temporada 23/24, quando mesmo com o mando de quadra, viu o Franca levantar o troféu do NBB dentro do Maracanãzinho.

O fantasma da última temporada surgiu, e um problema recorrente voltou à tona: o mau aproveitamento nas bolas de 3 pontos (6/27). Problema que seguiu no jogo seguinte diante do Pinheiros, que contou com uma atuação especial de Raulzinho que com flashes de NBA deixou 15 pontos, 8 assistências e 4 rebotes.

Novamente sem aproveitamento (8/34 nas bolas de 3 pontos), o Flamengo só passou a frente do marcador faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo, conseguindo a vitória para o alívio do torcedor.