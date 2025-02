Bom como vinho: Marcelinho Huertas é destaque na Espanha aos quase 42 anos

Marcelinho Huertas segue desafiando o tempo e provando que ainda tem muita lenha para queimar. Aos 41 anos, 8 meses e 16 dias, ele se tornou o jogador mais velho a disputar a Copa do Rei e mostrou que a idade é apenas um número.

Contra o Barcelona, seu ex-time, o armador comandou o La Laguna Tenerife na vitória por 91 a 86, com uma atuação de gala: 22 pontos, (sendo 12 no último quarto), 6 rebotes, 6 assistências e 30 de eficiência. Com a vitória, o time se classificou para a semifinal da competição.

Bom como vinho

Muito se fala da longevidade de LeBron James na NBA; Marcelinho também é exemplo. Ele está prestes a completar 42 anos e continua demonstrando sua impressionante capacidade de seguir evoluindo na segunda melhor liga de basquete do mundo.



"As pessoas me perguntam e voltam a perguntar eu simplesmente penso que a cada dia que me levanto tento ir treinar com a mesma esperança. E seguir trabalhando para tentar melhorar à medida que meu físico permite", comentou o Maestro, que com a pontuação, entrou no top 10 pontuadores da história do torneio.



A Copa do Rei é um dos torneios mais tradicionais do basquete espanhol, ele reúne anualmente os oito melhores times do primeiro turno da Liga ACB em um formato de mata-mata. Por ser uma competição de tiro curto e extremamente disputada, é considerada um das disputas mais prestigiosas do basquete europeu.