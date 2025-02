Gustavinho de Conti é demitido do Flamengo; argentino assume o cargo

Ninguém está seguro no cargo

Depois de seis anos no comando do Flamengo, acumulando troféus nacionais e internacionais, a queda foi realmente surpreendente no mundo do basquete.

Pelo rubro-negro, Gustavinho conquistou dois títulos do NBB (2018/19 e 2020/21), uma BCLA (2020/21), uma Copa Intercontinental (2021), quatro Copa Super 8 (2018, 2020, 2024 e 2025), além de cinco campeonatos cariocas (de 2018 a 2023 depois parou de disputar o regional). De Conti caiu no meio da temporada do NBB com o time na 2ª posição na tabela de classificação com 16 vitórias e 5 derrotas, só atrás do Minas e classificado para as quartas de final da Champions League das Américas.

Gustavinho foi o treinador mais jovem da história do NBB a vencer o troféu Ary Vidal de melhor treinador do ano na temporada 2013/14, aos 34 anos, quando ainda era técnico do Paulistano.

Venceu mais três vezes o prêmio de melhor treinador do ano (17/18 pelo Paulistano e duas vezes pelo Flamengo, em 18/19 e 20/21), se tornando o maior vencedor entre os comandantes.

Pressão por resultados

Apesar do currículo recheado de títulos e conquistas individuais, Gustavo viu o grande rival Sesi/Franca assumir o posto de melhor time do país e a hegemonia do basquete brasileiro, conquistando três NBB seguidos, a última final em cima do Flamengo dentro do Maracanãzinho lotado de rubro negros.