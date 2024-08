Corinthians: CBF registra em sistema bloqueio em venda de Wesley por dívida

As dívidas com Cury ultrapassam a marca dos R$ 30 milhões, nos cinco processos citados. Em um deles, foi bloqueado R$ 15 milhões da venda de Wesley. O Corinthians recorreu, mas a Justiça rejeitou. Um perito judicial começou a trabalhar no clube na última sexta para verificar as receitas do time alvinegro e garantir que o débito seja pago.

Segundo mostrou reportagem de Livia Camillo, do UOL, no último sábado, o Corinthians encaminha a documentação com o clube saudita para concretizar a transação, mas os clubes já estão apalavrados.

O clube informou à coluna que não oficializou a venda do atleta e, por isso, não vai comentar o caso.