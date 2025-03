Jadson, Balbuena, Palmeirinha: os R$ 75 mi de dívidas do Corinthians na CBF

Na sequência, o Corinthians possui um débito de R$ 13 milhões com o ex-meia Jadson. O zagueiro Balbuena também tem R$ 4,2 milhões a receber. Outros grupos de empresários continuam a relação. A Think Ball, do empresário Marcelo Robalinho, cobra R$ 3,5 milhões, seguido pelo agente José Parrales, com R$ 2,5 milhões.

Outros clubes que aparecem na relação são o Criciúma, com R$ 1 milhão; o Grêmio Osasco, com R$ 1,6 milhão; o ABC, com cerca de R$ 250 mil; União Suzano, com R$ 42 mil; e a Sociedade Esportiva Palmeirinha, com R$ 48 mil.

As dívidas corintianas analisadas pelo CNRD somam R$ 75 milhões em valores corrigidos. O clube queria pagar em até 8 anos, com parcelas semestrais. O valor dos vencimentos aumentaria com o tempo, partindo de R$ 1 milhão até R$ 5 milhões no 15º e último semestre.

O clube apresentou, no fim de 2024, uma proposta de pagamentos iniciais de R$ 1 milhão no primeiro semestre e R$ 1,5 milhão nos três semestres seguintes, a serem divididos entre todos os credores. A câmara respondeu na última quinta-feira que o plano "está muito abaixo do que clubes com receitas muito inferiores as do Corinthians se dedicam aos credores da CNRD".

O órgão destacou que o plano apresentado pelo Corinthians se mostra "evidentemente incompatível com o que se espera" e que é "essencial que o devedor realmente se esforce para tornar esse pagamento o mais curto possível".

Procurado, o Corinthians não iria comentar, por ainda se tratar de um processo em andamento.