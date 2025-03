Corinthians: Auditoria de agente questiona RCE, mas Justiça nega recurso

O agente queria a suspensão da liminar que concedeu ao clube os benefícios do RCE e obrigasse o Corinthians a apresentar documentos que estariam faltando no processo, além de explicar onde foi parar o dinheiro recebido na venda de Wesley, que havia sido penhorado em outra ação, mas não consta nas informações disponibilizadas pelo clube.

O juiz Guilherme Lamêgo, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, porém, sequer intimou o clube para responder os embargos abertos por Cury, porque decidiu rejeitar o recurso por entender que o pedido não apontou omissões na decisão judicial e sim suposta irregularidade na documentação e plano apresentados pelo Corinthians.

A Justiça pediu para a documentação ser apreciada no futuro, junto ao relatório da auditoria independente, e vai aguardar a manifestação dos outros credores do clube, que foram intimados a se manifestarem quanto ao plano de pagamento e documentos juntados pelo Corinthians no RCE.

No início de fevereiro, o Corinthians apresentou à Justiça uma proposta de pagamento aos seus credores listados no Regime de Centralização de Execuções (RCE). O objetivo é quitar R$ 367 milhões em dívidas com diversos fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento.

A forma de pagamento foi dividida de forma a preservar a saúde financeira do clube e com o planejamento de quitação em 10 anos. O Corinthians também quer que "credores parceiros" tenham benefícios no plano de pagamento. São considerados dessa forma pelo clube aqueles que mantiverem a prestação de serviços ou fornecimentos ou que tenham valores bloqueados em processos e concordem com o desbloqueio dessas quantias.

No documento, o time alvinegro listou ter R$ 926 milhões em passivos com fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento, mas apenas R$ 367 milhões entram no RCE. As dívidas tributárias alcançam R$ 817 milhões, enquanto as dívidas da Arena estão em R$ 677 milhões.