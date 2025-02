Corinthians diz que agente superfatura dívida em mais de R$ 8 milhões

Caso a execução não seja extinta, os advogados do Corinthians solicitam que seja reconhecido que estão sendo exigidos os excessos alegados. O clube não comenta processos judiciais em andamento. Bertolucci foi procurado e não respondeu.

Os valores já haviam sido listados na relação de credores entregue pelo clube à Justiça no Regime de Centralização de Execuções (RCE) no fim do ano passado, mas constavam como "título não executado". Em janeiro, o empresário entrou com ações contra o Corinthians.

A maior parte da dívida - R$ 43 milhões - começou em 2019. Naquele ano, o Corinthians se comprometeu a pagar 3,5 milhões de euros ao agente pela compra dos direitos de Ramiro.

Porém, o clube não pagou o valor e, em 2021, assinou um compromisso de dívida de R$ 26,4 milhões com o agente, a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 1,1 milhão.

O acordo ainda estabelecia que, caso 3 ou mais parcelas atrasassem, o Corinhians teria que arcar com a dívida total, mais multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

Outra parte grande da cobrança é por um empréstimo de R$ 6 milhões, feito em 2017. Três anos depois, ainda sem quitar integralmente a primeira ajuda, o clube pegou mais R$ 2 milhões. E, no ano seguinte, assinou uma confissão de dívida que já superava R$ 16 milhões. Atualmente, com os juros, a cobrança de Bertolucci supera R$ 24 milhões.