Justiça transfere R$ 14 milhões da Globo para RCE do Corinthians

Os valores foram transferidos após uma decisão que reconheceu que a Caixa vinha reivindicando valores acima do limite de contratos de cessão fiduciária com o Corinthians. O clube, então, aproveitava a liberação das quantias liberadas para movimentar uma conta e escapar de penhoras judiciais.

No início de fevereiro, o Corinthians apresentou à Justiça uma proposta de pagamento aos seus credores listados no Regime de Centralização de Execuções (RCE). O objetivo é quitar R$ 367 milhões em dívidas com diversos fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento.

A forma de pagamento foi dividida de forma a preservar a saúde financeira do clube e com o planejamento de quitação em 10 anos. O Corinthians também quer que "credores parceiros" tenham benefícios no plano de pagamento. São considerados dessa forma pelo clube aqueles que mantiverem a prestação de serviços ou fornecimentos ou que tenham valores bloqueados em processos e concordem com o desbloqueio dessas quantias.

No documento, o time alvinegro listou ter R$ 926 milhões em passivos com fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento, mas apenas R$ 367 milhões entram no RCE. As dívidas tributárias alcançam R$ 817 milhões, enquanto as dívidas da Arena estão em R$ 677 milhões. O Corinthians informou que não comenta processos em andamento.