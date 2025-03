Presidente do Cuiabá detona plano do Corinthians para pagar dívida: 'Piada'

Ele citou o alto faturamento anual do clube para justificar suas declarações. O Cuiabá tem cerca de R$ 19 milhões, com os juros, pela transferência de Raniele. No total, o clube deve R$ 75 milhões na CNRD.

"O Corinthians fatura R$ 1 bilhão por ano. Paga para um atleta, com encargos, tudo que o Memphis dá de despesa, gira em torno de R$ 4,5 milhões por mês. Como querem pagar aos credores R$ 1 milhão por semestre? A CNRD não deveria nem aceitar isso. Ou ela é alheia ao futebol?", disse Cristiano.

"Um grande absurdo aceitar qualquer tipo de plano de pagamento sem juros, e IPCA não é juros, é correção monetária. Quem tem a receber não tem vantagem nenhuma. E o segundo, é o mínimo de capacidade que alguém na CNRD precisa ter para analisar que um clube que fatura R$ 1 bilhão por semestre e quer pagar R$ 1 milhão por mês", continuou.

Nesta quinta (6), conforme antecipou a coluna, a CNRD, que inicialmente havia aceito a proposta corintiana, decidiu dar um prazo de mais 10 dias para o clube analisar novamente o plano de pagamento. O órgão disse que a oferta "não é minimamente razoável e está muito abaixo do que clubes com receitas muito inferiores as do Corinthians se dedicam aos credores da CNRD".

O órgão destacou que o plano apresentado pelo Corinthians se mostra "evidentemente incompatível com o que se espera" e que é "essencial que o devedor realmente se esforce para tornar esse pagamento o mais curto possível".

O presidente do Cuiabá destacou a dificuldade financeira vivida pelo clube após o calote do Corinthians. "A gente está tendo que fazer operação financeira no mercado para ter capital de giro e pagar o que temos para pagar, e o Corinthians alegando todos os absurdos do plano coletivo. A CNRD precisa urgente acordar para entender que vivem outra realidade".