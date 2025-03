Órgão da CBF manda Corinthians rever plano para pagar dívida de R$ 75 mi

O plano do Corinthians de quitação em 8 anos das dívidas foi rejeitado pela CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), órgão criado pela CBF para resolver conflitos entre clubes, federações, atletas e empresários. O órgão não considerou a proposta razoável.

O clube apresentou, no fim de 2024, uma proposta de pagamentos iniciais de R$ 1 milhão no primeiro semestre e R$ 1,5 milhão nos três semestres seguintes, a serem divididos entre todos os credores. A câmara, respondeu nesta quinta-feira (6) que o plano "está muito abaixo do que clubes com receitas muito inferiores as do Corinthians se dedicam aos credores da CNRD".

O órgão destacou que o plano apresentado pelo Corinthians se mostra "evidentemente incompatível com o que se espera" e que é "essencial que o devedor realmente se esforce para tornar esse pagamento o mais curto possível".