Justiça vê divergência entre dívida de Zé Love e sítio cedido a Neymar pai

A Justiça de São Paulo pediu que seja feita uma nova análise do valor total da dívida do ex-atacante Zé Love com o pai de Neymar, que era seu amigo e com quem jogou no Santos até o 2012.

De acordo com cálculos apresentados pela defesa do empresário, a dívida total estava em exatos R$ 1.603.153,50, atualizada até janeiro de 2025. O valor é menor do que os R$ 1.865.000,00 avaliados no sítio, que foi cedido por Zé Love para quitar o débito.

Com isso, a Justiça de Promissão pediu que sejam apresentados os cálculos da dívida pela defesa de Neymar com as atualizações até agosto de 2023 "para análise adequada quanto a eventual necessidade de depósito em benefício do executado, caso o valor do bem seja superior aos créditos".