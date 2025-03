Pixbet tentar liberar R$ 19 milhões bloqueados do Corinthians

Dessa forma, a Caixa reivindicava valores mesmo quando o Corinthians estava em situação de adimplência perante o banco e até um excesso com relação ao necessário para quitação da obrigação vencida. Depois, liberava para o clube. O clube chegou a liberar um excedente de R$ 49 milhões com a intervenção da Caixa, em ações da Link, que acusa fraude no caso.

Com base nessa decisão, a Pixbet tenta liberar os valores bloqueados em um processo de R$ 44 milhões movido contra o clube. A empresa quer que a Caixa Econômica apresente documentos que comprovem se o Corinthians estava em situação de adimplência na época dos bloqueios.

Em decisão da semana passada, o juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro, da 43ª Vara Cível, diante dos novos documentos, determinou que o Corinthians se manifestasse.

No ano passado, o tribunal conseguiu bloquear R$ 19.279.251,28 das contas do clube. Na ocasião, Corinthians e Caixa se manifestaram no processo pedindo o desbloqueio dos valores em contas da estatal, o que conseguiram.

A Caixa citou uma decisão favorável em um processo movido pelo empresário André Cury, onde o tribunal determinou o desbloqueio das contas. A alegação é que o dinheiro que entra na conta do Corinthians na estatal é para pagar o financiamento da Neo Química Arena.

As penhoras foram por causa de uma dívida de R$ 44 milhões com a Pixbet por quebra de contrato de patrocínio no ano passado. A empresa estampava os uniformes do clube, mas precisou sair após o Corinthians assinar com a Vai de Bet, concorrente do mesmo ramo de atuação.