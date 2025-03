Após 5 anos, Cafu tenta indenização por golpe de R$ 1,9 mi de criptomoedas

Na ocasião, Cafu acabou tendo sua imagem atrelada à empresa, mesmo tendo sofrido um "golpe" da Arbcrypto. Sem ter levado nem um centavo, o capitão do penta acabou sendo envolvido em processos movidos contra a firma de criptomoedas.

O ex-atleta foi incluído no polo passivo de uma ação coletiva aberta pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa e enfrentou grande prejuízo financeiro, arcando com custos de defesa e vendo seus bens serem bloqueados, sem contar o "abalo à sua imagem pela prática de ato criminoso".

Desde então, Cafu briga na Justiça para receber por danos materiais e morais. Porém, até hoje tenta a citação dos donos da Arbcrypto, o que ainda não aconteceu. A Justiça não os localizou, mesmo com a insistência da defesa do capitão do penta.

Na semana passada, os advogados de Cafu conseguiram que o tribunal autorizasse a citação dos réus por edital, com prazo de 30 dias, o que pode fazer o processo andar. A coluna não encontrou Cafu nem a empresa para comentarem a ação.