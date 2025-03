Corinthians vence na Justiça e se livra de pagar R$ 10 milhões em impostos

Os 91,32% foram definidos dessa forma pois a prefeitura já havia reconhecido e aplicado a isenção nesse percentual do imóvel do Parque São Jorge, que possui uma área de cerca de 160 mil metros quadrados. Existia uma divergência quanto ao real tamanho do local.

A Justiça entendeu que a prefeitura não questionou se o clube, de fato, utiliza o imóvel do Parque São Jorge para suas atividades habituais de agremiação desportiva. E, sim, apenas questionou o fato de não estar com seu cadastro imobiliário atualizado.

A decisão foi publicada pelo juiz Pablo Rodrigo Palaro de Camargo na última sexta-feira (28), pela 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo.

As discussões entre os clubes e a prefeitura de São Paulo são recorrentes. As agremiações defendem que são associações civis sem fins lucrativos e, portanto, devem ser isentas do pagamento de IPTU na cidade de São Paulo.

Em 2018 ocorreu uma confusão com a documentação do clube, após a prefeitura atualizar o cadastro imobiliário, o que originou cobranças retroativas nos pagamentos de IPTU desde 2013.

A partir daí, o município, que exigia um requerimento anual para isenção do imposto, passou a rejeitar os pedidos do Corinthians e abrir ações de execução fiscal cobrando os valores.