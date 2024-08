Marcelinho não pagou nem enterro de menino morto por cavalo, diz família

Cerca de 3 meses após o acidente, Marcelinho decidiu deixar Sarapuí e trocou o sítio por um terreno em Atibaia, onde montou um hotel. Já os pais de Cristiano, depois de não conseguirem qualquer suporte do ídolo do Corinthians, foram à Justiça cível em julho de 1998, três meses depois de perderem o filho, cobrar uma indenização.

A sentença em primeira instância diz que Marcelinho contratou um menor de idade, inexperiente com animais e sem nível sócio cultural para realizar as tarefas às quais foi submetido. Nem a fazenda de Marcelinho possuía estrutura para criar cavalos, ou sequer seu gestor direto. O garoto recebia um salário de R$ 180 por mês para trabalhar no sítio. Após sua morte, os parentes receberam R$ 400 de fundo de garantia.

Mesmo tendo vencido na Justiça, a família nunca recebeu o valor ao qual teria direito. Nesse meio-tempo, o advogado principal morreu, e seu filho passou a representá-los.

A Justiça entendeu que Marcelinho, apesar de não estar no local no momento do acidente e não ser quem ocasionou diretamente a morte do menino, causou sofrimento e dor à família de Cristiano, por ser o dono do local e responsável por tudo que poderia acontecer. A capacidade financeira do então jogador e dos pais do garoto também foram levadas em consideração. A dívida atualmente está em R$ 550 mil. Não cabe mais recurso ao ídolo corintiano.

A reportagem procurou o staff de Marcelinho para comentar as informações, mas não obteve resposta. A reportagem será atualizada caso o ex-jogador queira se manifestar.