Justiça bloqueia contas bancárias do Corinthians mais uma vez por dívidas

Além disso, o Judiciário determinou que o perito Ricardo Augusto Requena atue como administrador-depositário judicial no Corinthians. Sua missão é assegurar que 20% da receita líquida mensal do clube será penhorada para garantir o pagamento de dívida cobrada pela Link Assessoria Esportiva e Propaganda, empresa de Cury.

Em paralelo, o Corinthians vem sofrendo derrotas nas ações do empresário.

Em decisão do juiz Erasmo Samuel Tozetto, da 4ª Vara Cível de São Paulo, localizada no Tatuapé, o tribunal rejeitou limitar as penhoras nas contas bancárias do clube a R$ 150 mil, conforme pretendia o Corinthians.

O magistrado entendeu que o Corinthians deveria respeitar o que acordou com Cury no passado, quando a antiga gestão de Duilio Monteiro Alves confessou as dívidas dias antes de deixar a presidência do clube, em dezembro do ano passado.

O juiz ainda entendeu que o clube deve pagar cerca de 10% de honorários advocatícios aos advogados de Cury - ele é representado por Adriana Cury. Procurado, o Corinthians afirmou que não comenta processos judiciais em trâmite.