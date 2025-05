Fernando Diniz e Tchê Tchê já superaram briga antes de reencontro no Vasco?

Fernando Diniz ainda não foi anunciado, mas tem tudo acertado para ser o próximo técnico do Vasco. Assim que for para São Januário, ele terá o primeiro encontro com Tchê Tchê novamente ao mesmo lado depois de tê-lo chamado de perninha e mascaradinho, o que gera a pergunta natural: como está a relação entre eles?

Depois da briga quando ambos estavam no São Paulo, em janeiro de 2021, os dois já se reencontraram em campo, mas sempre como adversários. Agora, estarão como comandado e comandante novamente.

Pelo lado de Fernando Diniz, a briga é considerada coisa do passado. O técnico conversou com pessoas próximas sobre o tema e diz que já teve brigas com vários de seus jogadores que são superadas depois dos 90 minutos ou até mesmo depois que a bola para de rolar nos treinamentos.