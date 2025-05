Já pensou como seria ver Cristiano Ronaldo no Palmeiras?

De toda forma, vamos viajar um pouquinho só para imaginar como seria ter Cristiano Ronaldo no Palmeiras? Ele está absolutamente fora de todos os padrões físicos imaginados para que um jogador seja utilizado por Abel Ferreira dentro de suas exigências táticas.

Mas imagina como fica o coração de um português com a possibilidade de comandar o maior esportista de todos os tempos do seu país? Mesmo que você seja fã incondicional de Messi, você sabe que o robozão é o Pelé dos nossos coirmãos portugueses.

Por falar no argentino, você imagina a felicidade da Fifa em ter esse pequeno empurrãozinho para promover o último encontro oficial entre Cristiano Ronaldo e Messi? Com o gajo no Palmeiras, eles se encontrariam na fase de grupos do Super Mundial de Clubes.

A viagem termina aqui, meu caro leitor. Obrigado por escolher essa coluna para o breve passeio e até a próxima.