Conmebol dá vitória de 3 a 0 para o Fortaleza em jogo contra o Colo Colo

Além da derrota, o Colo-Colo ainda foi punido com uma multa financeira de 80 mil dólares (R$ 452,8 mil) e também com a obrigação de jogar de portões fechados como mandante por cinco jogos e sem torcida nas próximas cinco partidas como visitante. As penas valem apenas para competições organizadas pela Conmebol

Com o resultado, o Fortaleza agora chega aos mesmos quatro pontos do vice-líder, o Racing, mas fica atrás nos critérios de desempate. O Bucaramanga é líder da chave, com cinco pontos, com o Colo-Colo completando o grupo na última colocação.